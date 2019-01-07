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Aksaray'da kar yağışı ve fırtına etkisini artırdı

Aksaray’da gün boyu aralıklarda devam eden kar yağışı gece yarısı etkisini artırırken, hayatı olumsuz etkiliyor.

Aksaray'da gün boyu aralıklarda devam eden kar yağışı gece yarısı etkisini artırırken, hayatı olumsuz etkiliyor.


Aksaray'da gün boyu devam eden kar yağışı gece yarısı etkisini artırdı. Kar yağışı tipi ve fırtınaya dönüşürken, özellikle karayollarında ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar temizleme araçları yollarda temizleme çalışması yaparken, geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, araç üzerinde led ışıklı uyarı sistemiyle tipi, fırtına ve buzlanmaya yönelik uyarılarda bulundu. Vatandaşlar ise kent merkezinde kar topu oynadı. Birçok köy ve belde yolu trafiğe kapanırken, kentte kar yağışı aralıksız sürüyor.

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