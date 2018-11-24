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Aksaray'da karbonmonoksit gazından zehirlenen aile tedavi altına alındı

Aksaray’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4’ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.


Olay, Yeni Sanayi Mahallesinde tek katlı müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zeynep Y. (35) ile çocukları 7 aylık Umut Bilal Y., Şahin Y. (4), Mustafa Doğan Y. (8), Semanur Y. (10) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ailenin zehirlendiğini fark eden yakınları anne ve çocuklarını otomobil ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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