Aksaray'da karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Kar yağışının etkisini göstermeye başlaması ile birlikte Belediye Başkanı Evren Dinçer'in talimatı ile harekete geçen ekipler gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için daha önce oluşturulan Aksaray Belediyesi anında müdahale ekipleri; greyderler, tuzlama araçları ve kamyonlar yardımı ile kar yağışına müdahale etti. Aksaray Belediyesi ekiplerince vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana arterler başta olmak üzere başlatılan çalışmalar, beş farklı bölgede beş farklı ekiple yürütüldü. Ayrıca yaşanabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları aralıksız devam etti. Belediye Başkanı Evren Dinçer, beraberindeki başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte gece boyunca çalışmaları bizzat takip etti.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, çalışmaların zaman mefhumu olmaksızın sürdürüldüğünün altını çizdi. Daha önceden hazırlanan plan doğrultusunda ekiplerin çalıştığını ve şehrin farklı noktalarında aynı anda çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Dinçer, Aksaray Belediyesinin bu soğuk havalarda evsizleri misafir etme çalışmasının devam ettiğini ve sokak hayvanlarını da şehrin birçok noktasında beslediklerini kaydetti.