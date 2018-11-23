Aksaray'da kış şartları ve karla mücadele toplantısı yapıldı

Aksaray'da 2018-2019 Yılı Kış Şartları ve Karla Mücadele Toplantısı Vali Ali Mantı başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Vali Ali Mantı, ilgili bütün kurum ve kuruluşların ortak koordinasyon içerisinde hareket ederek çalışacağını belirtti. Toplantıda Afet ve Acil Durum Müdürü Cezmi Türkmen tarafından 2018-2019 ağır kış şartları ve karla mücadele talimatının sunumu gerçekleştirildi. Türkmen sunumunda; kış aylarında meydana gelebilecek yoğun kar yağışı ve kış şartlarından kaynaklanacak diğer olaylara karşı gerekli tedbirlerin zamanında alınması ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak maksadıyla Aksaray Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin 24 saat esasına göre çalışmak üzere görevlendirildiğini söyledi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü İlhan Özdemir ise yaptığı sunumunda şehirlerarası karayollarındaki sorumluluk bölgeleri, kış şartlarında olumsuzluklara neden olan noktalar hakkında kurula bilgi verdi. 2017 yılı Aralık, 2018 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarında şehir içi ve şehirlerarası yollarda meydana gelen trafik kazaları sayıları hakkında bilgi veren Özdemir, alınan kış tedbirleri kararları doğrultusunda önlemlerin alınacağını belirtti. Karayolları 38. Şube Şefi Mustafa Doğan tarafından yapılan sunumda ise şube şefliği sorumluluk alanı içerisindeki yol durumları hakkında bilgi verildi. Doğan, karla mücadele ekip ve araç gereç durumu, buzlanma ve diğer olumsuz koşullarla ilgili gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Vali Ali Mantı, 2018-2019 yılı kış şartları ve karla mücadele talimatında yer alan ulaşımın aksamaması, trafik güvenliğinin sağlanması, olumsuz şartlardan dolayı genel hayatın etkilenmemesi için alınması gereken ve talimatta yer alan görevlerin yerine getirilmesinde ilgili kurumların görev ve sorumluluklarının belli olduğunu söyledi. Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon sağlanarak herhangi bir aksamaya meydan verilmeyeceğini belirten Vali Mantı, kış şartlarına bağlı olumsuz hava koşulları ile karşılaşacak vatandaşların da bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı.