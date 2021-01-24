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Aksaray'da kısıtlama denetimleri aralıksız sürüyor

Aksaray’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polisin denetimleri sürüyor.

Aksaray'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polisin denetimleri sürüyor.


Ülke genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle kentin işlek caddeleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği meydanlarda görev alan polis ekipleri, trafikte araçları kontrol ediyor. Ehliyet, ruhsat, seyahat izin belgesi gibi birçok kontrolden geçirilen sürücülere eksik belgesi olması halinde yasal işlem yapılıyor.

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