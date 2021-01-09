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Aksaray'da kısıtlama denetimleri sürüyor

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında şehrin belirli noktalarında polis ekiplerince trafik uygulamaları yapılıyor.

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında şehrin belirli noktalarında polis ekiplerince trafik uygulamaları yapılıyor.


Yurt genelinde korona virüs önlemleri kapsamında sürdürülen denetimler Aksaray'da da geniş kapsamlı olarak devam ediyor. Kısıtlama çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şubesi ekipleri ile birlikte kentin birçok kavşağında görev alıyor. Ekipler, durdurdukları araçların sürücülerini alkol, ehliyet, maske ve kısıtlamadan muaf kontrolünden geçiriyor. Gece boyunca belirli saatlerde kent genelinde yapılan uygulamalarla kısıtlama da zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaların önüne geçiliyor.

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