İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da kısıtlama emniyetin sıkı denetimleriyle geçiyor

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri gece boyunca kent genelinde sıkı denetimler yapıyor.

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri gece boyunca kent genelinde sıkı denetimler yapıyor.


Ülke genelinde olduğu gibi Aksaray'da da saat 21.00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri kent genelinde geniş çaplı uygulama ve denetimler yapıyor. 21.00'den sonra özellikle ana arterler ve kentin birçok bölgesinde görev alan ekipler sokağa çıkma kısıtlaması, maske kontrolü yapıyor. Yoldan geçen tüm araçlar durdurularak tek tek kontrolden geçirilirken, kısıtlama ve maske kontrolünün ardından bir bir GBT sorgusundan geçiriliyor. Araçlar plakadan sorgulanıyor, kusurlu görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanıyor. Yayalar üzerinde de denetim yapan yaya devriye ekipleri yayaları da aynı kontrolden geçiriliyor. Ekipler 21.00'den itibaren kısıtlamanın bittiği saate kadar uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.