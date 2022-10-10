Aksaray'da “Kitap Günleri Fuarı” 5 bin kişinin katılımı ile açıldı

Aksaray Belediyesinin ev sahipliğinde 4'üncüsü düzenlenen Kitap Günleri Fuarı görkemli bir törenle açıldı.

Eğitime önem veren belediyecilikte marka olan Aksaray Belediyesi her yıl düzenlediği Kitap Günleri Fuarını bu yılda okuyucularla buluşturdu. 4'üncüsü düzenlenen Kitap Günleri Fuarının açılışı bugün yoğun katılımla gerçekleştirilirken, Belediye Başkanı Evren Dinçer öğrenci ve okuyucularla uzun süre sohbet etti. Kitap günleri çerçevesinde okurlarla buluşacak olan Uğur Batı ve Bahadır Yenişehirlioğlu gibi ünlü isimlerde açılışa katıldı. Söyleşi öncesinde kürsüye çıkan yazarlar duygu ve düşüncelerini ifadelerini ettiler. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı açılışta protokol konuşmaları gerçekleşti. Kitap severlere hitap eden konuşmacılar, Aksaray Belediyesi'nin önemli ve büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptığına değindiler. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer'e teşekkür etti. İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in yaptığı dua ile açılışı gerçekleştirilen programda öğrenciler Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer'e yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerin kitaplarını imzalayan Başkan Dinçer öğrencilerle günün anısına fotoğraf çektirdi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Hafta sonu başlayan kitap günleri etkinliğimizin resmi açılışı bugün yapıyoruz. Maşallah yoğun bir katılım var. İki günde 60 binden fazla ziyaretçiyi ağırladık. İstiyoruz ki tüm Aksaray gelsin burayı görsün. Bu noktada tüm öğrencilerimizi buraya taşıyacağız. Bununla İlgili Milli Eğitim Müdürlüğümüzle planlamalarımızı yaptık. Bunlar içerisinde daha önce hiç kitap günlerine gitmemiş, imza gününe katılmamış köy okullarımız da var. 9 gün boyunca devam edecek etkinliğimizde 33 söyleşi, 45 yazar imzası, 110 yayın evi, 30 binden fazla kitap ve 6 farklı çocuk tiyatrosu ile renkli ve dolu dolu bir kitap günleri Aksaraylı hemşerilerimizi bekliyor” dedi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer kitap günlerinde yaptığı konuşmasında şehrin 3 farklı noktasında hayata geçirdiği kitap konakları projesinin tamamlandığının da müjdesini paylaştı. Kitap konaklarının yakın zamanda açılacağına duyuran Başkan Dinçer, “Büyüklerimizden aldığımızı düsturla şehrimizin geleceğini inşa ederken gençlerimizi de ihmal etmiyoruz. Çünkü İhmal edilmiş o gençlik, inşa ettiğiniz o şehri yıkar, yerle yeksan eder. Onun için şehirler inşa edilirken gençler ihya edilmeyi unutulmamalı, gençler ihmal edilmemelidir. Bizler gençleri ihya etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda şehrimizde 3 noktada inşa ettiğimiz kitap konaklarımızı tamamladık. Kısa süre içerisinde açılışını yapacağız. Öğrencilerimiz kitap konaklarımızdan haftanın her günü ücretsiz yararlanabilecek. Yine bilim merkezimiz yılda yaklaşık 50 bin kişi ziyaret ediyor. Bölgenin en geniş çerçevesinde bilim festivalini 200 bin kişinin katılımı ile geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdik. Gençlere yaptığımız en önemli projelerden birisi de onlara farklı bir vizyon ve bakış açısı kazandıracak olan kitap günleri etkinliğimizdir. Emeği geçen tüm belediye çalışanlarımıza, burada olup bir hafta boyunca farklı söyleşilerde bulunacak tüm yazarlarımıza ve açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer ve beraberindeki heyet fuar alanında yayınevlerinin stantlarını tek tek ziyaret etti