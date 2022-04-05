Aksaray'da kitap konaklarında inşaat çalışmaları tamamlandı

Şehrin merkezi noktasında belediyeye ait olan Nuri Yazıcı Kitap Konağı'na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerin yoğun ilgisi üzerine Belediye Başkanı Evren Dinçer yeni kitap konaklarının hayata geçirileceğinin müjdesini gençlerle paylaştı. Başkan Dinçer'in yeni kitap konaklarını duyurmasından kısa bir süre sonra Paşacık, Hasas, TOKİ Cumhuriyet mahalleleri olmak üzere 3 farklı noktada aynı anda inşaat çalışmaları başlatıldı. Nuri Yazıcı Kitap Konağında olduğu gibi yeni kitap konakları da 2 kattan oluşacak biçimde ve 360 metrekarelik alanda hizmet verecek tipte tasarlandı. Modern mimari yapısı ile gençlerin ilgileri göz önünde bulundurularak inşa edilen kitap konaklarında inşaat çalışmaları tamamlandı. Paşacık, Hasas ve TOKİ Cumhuriyet Kitap Konaklarında; kütüphane, çalışma odaları, grup çalışma odaları, bilgisayar odaları ile kafeterya bulunuyor. İç mekan ise, konforlu, sağlıklı ve işlevselliğindeki iç mimari inceliğiyle öğrencilere rahat çalışma imkanı sunacak. Özellikle gençlerden kitap konakları noktasında yoğun talep aldıklarını belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, gençlerin isteklerini karşılıksız bırakmadıklarını ifade etti. Başkan Dinçer açıklamalarının devamında yeni kitap konaklarının gençlerin ilgisini çekebilecek niteliklerle dizayn ettiklerini duyurdu.