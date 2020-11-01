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Aksaray'da kontroller sürüyor

Aksaray’da korona virüs önlemleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kontrolleri sürüyor.

Aksaray'da korona virüs önlemleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kontrolleri sürüyor.


Korona virüs salgınını önleme kapsamında Aksaray'da denetim ve kontroller aralıksız sürüyor. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu başta olmak üzere İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, sağlık ekipleriyle birlikte cadde cadde, sokak sokak gezerek denetimler yapıyor. Vatandaşlarla bire bir görüşen denetim ekibi maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunurken, maskesi olmayanlara ücretsiz maske veriliyor.

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