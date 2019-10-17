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Aksaray'da KOP kapsamında yüzde 50 hibeli destekler devam ediyor

Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ile Gülağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sami Gündüz, Gülağaç ilçesinde KOP kapsamında yüzde 50 hibeli desteklenen koyun ağılı inşaat yapımını inceleyerek denetimlerde bulundu.


Ağıl inşaatını inceleyen Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Aksaray'da tarım ve hayvancılığın son derece verimli, kaliteli ve gelişerek sürdürüldüğünü belirterek, “Gülağaç ilçemize örnek olacak. Aksaray'a ‘KOP ile Çoban Evleri ve Ağıllar Yerleşiyor Yaylalar Şenleniyor'' projesi kapsamında desteklenen çadır ve karavan verilen küçükbaş yetiştiricimiz ile görüştük. Projeden memnuniyetini dile getiren yetiştiricilerimiz son derece memnunlar. Üretimi artıyor, kalite artıyor. Bu tür destekler devam edecek inşallah” dedi.

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