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Aksaray'da korona virüsü şüphesiyle 9 Çinli turist karantina altına alındı

Aksaray’da korona virüsü şüphesiyle 9 Çinli turist gözlem altına alındı.

Aksaray'da korona virüsü şüphesiyle 9 Çinli turist gözlem altına alındı.


Olay, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray ve Nevşehir Kapadokya bölgesine tur otobüsü ile gezmeye gelen Çinli turistlerin otobüsünde Çinli bir turist aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. Çinli turistin fenalaştığını ve aşırı ateşlendiğini gören tur otobüsünün şoförü hemen Sultanhanı ilçesine girerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Çok sayıda sağlık personeli koşa süre içerisinde fenalaşan turist ve beraberindeki 8 Çinli turisti ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Çinli turistler burada korona virüsü şüphesi ile karantina altına alınarak tetkikler başlatıldı.

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