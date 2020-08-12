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Aksaray'da koyun sürüsüne koç katımı yapıldı

Aksaray’da koyun sürüsüne koç katımı gerçekleştirildi.

Aksaray'da koyun sürüsüne koç katımı gerçekleştirildi.


Merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde işletmeleri ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen koç katımı törenine katıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav'dan bilgi alan Vali Hamza Aydoğdu, çoban kepeneği giyerek renkli boyalarla süslenen koçları ağıllarından çıkartarak sürüye katımını gerçekleştirdi.


Vali Hamza Aydoğdu burada yaptığı açıklamada kentin küçükbaş hayvan varlığı sayısının yıllar içinde önemli artış gösterdiğini söyledi. 1 milyona yaklaşan küçükbaş sayısı ile Aksaray'ın Türkiye'de 15. sırada bulunduğunu belirten Vali Aydoğdu, “Aksaray tarım, sanayi, kültür ve eğitim sacayakları ile gelişerek İnşallah daha iyi günler görecek. Şehrimiz her alanda atağa kalkacak. Bunun için el birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz. Allah iyi niyetimizin karşılığı olan her şeyi bize nasip etsin inşallah” dedi.


Koç katımı törenine Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Yeşiltepe Belediye Başkanı Tahsin Çelik, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan katıldı.

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