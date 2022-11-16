İhlas Haber Ajansı

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Aksaray'da kumar oynatan 3 kahvehane kapatıldı

Aksaray’da kahvehanelere basın yapan polis kumar oynatılan 3 kahvehaneyi faaliyetinden men etti.

Aksaray'da kahvehanelere basın yapan polis kumar oynatılan 3 kahvehaneyi faaliyetinden men etti.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri kahvehanelere ani baskın düzenledi. Kent genelinde bulunan tüm kahvehanelere eş zamanlı gerçekleştirilen baskında 3 kahvehanede kumar oynandığı tespit edildi. 3 kahvehanede toplam 6 bin TL kumar parası ele geçirilirken, paralara savcılıkça el konuldu. Baskın yapılan kahvehanelerdeki tüm şahıslar bir bir aranarak Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusundan geçirildi. 3 kahvehane “Kumar oynatma, oynamaya yer ve imkan sağlama” suçundan faaliyetten men edilerek kapatıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, “Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

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