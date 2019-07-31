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Aksaray'da kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı

Aksaray’da 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yavru kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Aksaray'da 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yavru kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı.


Olay, Ortaköy ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nejla Ülger, evin bahçesindeki su kuyusuna kedisinin düştüğünü gördü. Bunun üzerine bir süre kendi çabalarıyla yavru kediyi kurtarmak isteyen Nejla Ülger kediyi kurtaramayınca durumu AFAD'a bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, kedinin 7 metre derinliğindeki kuyudan kurtarılması için çalışma başlattı. İçinde az miktarda su bulunan kuyuya ip ile inen AFAD ekipleri, kuyudan çıkardığı kediyi sahibi Ülger'e teslim etti. Kedinin kuyudan çıkarılması sonrası vatandaşlar ekipleri alkışladı.

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