Aksaray'da ‘Lider Çocuk Kampı' start aldı

Aksaray'da Ziraat Odası Başkanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Lider Çocuk Kampı' bugün start aldı.

Aksaray Ziraat Odası Başkanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen ‘Lider Çocuk Kampı'nın bu yıl 6'ıncısı düzenlendi. Bugün start alan ‘Lider Çocuk Kampı' kapsamında 30 ilkokul öğrencisi kamp için yola gezi ve eğitim yoluna çıktı. İlk olarak sabah kahvaltıda bir araya gelen lider minikler, 1 hafta boyunca tarım ve hayvancılık kapsamında eğitim alıp çeşitli geziler yapacak.

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, tarım ve hayvancılığın her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de çok önemli ve olmazsa olmaz bir sektör olduğunu söyledi. Koçak, tarım ve hayvancılık sektörünün küçük yaşlarda çocuklara aşılanmasının çok önemli olduğunu belirterek, bu tür çalışmaların çokça yapılması gerektiğini söyledi. Minik öğrenciler kahvaltının ardından Ziraat Odası Başkanlığına giderek buradaki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Koçak, minik öğrencilere ziyaretin ardından hediyeler verirken, minik öğrenciler daha sonra tarım ve hayvancılık gezilerine devam etti.