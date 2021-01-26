İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da mahalle ve sokaklar bekçilerin denetiminde

Yurt genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında saat 21.

00'den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray'da bekçiler, sokak sokak gezerek denetim yapıyor.


Aksaray'da korona virüs tedbirleri kapsamında emniyet güçleri tarafından uygulamalar yapılırken, bekçileri de sokak ve caddelerde denetim yapıyor. Bekçiler araç, cami, bina, aratman, bahçe ve metruk binalar gibi her yeri kontrolden geçirirken, kısıtlamada sokakta gördükleri vatandaşları da denetimden geçiriyor. Düdük çalarak mahalle mahalle dolaşan bekçiler sabaha kadar çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar esnasında düdüklerini çalarak suç ve suçlulara caydırıcılık veren mahalle ve çarşı bekçileri vatandaşların güven kaynağı haline geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.