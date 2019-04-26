Aksaray'da mantar yetiştiriciliği kursu açıldı

Aksaray'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan protokol ile Mantar Yetiştiriciliği Kursu açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 88 saat süreyle verilecek eğitimde başarılı olan üreticilere yetiştiricilik sertifikası verilecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli konu uzmanı teknik personeller tarafından kursiyerlere mantar yetiştiriciliği, mantar hastalık ve zararlıları ile mücadele, kompost hazırlanması ve misel ekimi gibi konularda eğitim verilecek. Kurs bitiminde yapılacak sınavda başarılı olacak kursiyerlere mantar yetiştiriciliği sertifikası verilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçilerin bu tür eğitimler vasıtası ile mesleki ve teknik donanımlarının artırılması için katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, “Çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları konularda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzle ortaklaşa tarım ve hayvancılıkla ilgili konularda kurslar açmaktayız. Ayrıca kursumuzun ilerleyen günlerinde bir mantar üretim tesisine kursiyerlerimizi götürerek mantar yetiştiriciliği konusunda uygulamalı olarak eğitim vermeyi de planlamaktayız. Açılmış olan Mantar Yetiştiriciliği Kursuna katılımınızdan dolayı siz değerli kursiyerlere ve kursta görevli konu uzmanı Ziraat Mühendisi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.