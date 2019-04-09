Aksaray'da minibüs devrildi: 1 yaralı

Aksaray'da kontrolden çıkan ayran yüklü minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nden şehir merkezi istikametine seyreden Muhammed T. idaresindeki 68 ED 837 plakalı minibüs, yağmurdan kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Ters dönen minibüste bulunan sürücü Muhammed T. yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.