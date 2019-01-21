Aksaray'da minibüsler çarpıştı: 21 yaralı

Aksaray'da atletizm yarışmasından dönen lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile bir başka minibüsün çarpışması sonucu 17'si öğrenci 21 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu 56. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Abdullah Ali Harzem idaresindeki 41 MA 0032 plakalı minibüs, İstanbul'daki atletizm yarışmasından Gaziantep'e dönen liseli öğrencileri taşıyan Tuncer Ç.'nin (63) kullandığı 27 ACB 281 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen minibüslerin sürücüleri ile 17 öğrenci, bir öğretmen ve diğer minibüsteki 1 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.