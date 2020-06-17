Aksaray'da minibüste 19 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

Aksaray'da polisin düzenlediği operasyonda narkotik köpeğinin aramasında 19 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyon Aksaray - Ankara karayolunda bir minibüse yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinden Doğu illerinden Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, sevkiyatın Aksaray üzerinden İstanbul plakalı bir minibüsle yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler Aksaray - Ankara karayolunda pusuya yattı. Minibüsün gelmesi üzerine operasyon için düğmeye basan KOM ve NSM ekipleri minibüsü durdurarak sürücü A.E.'yi (32) gözaltına aldı. Minibüs içerisinde narkotik köpeği Bixi ile aramalar yapan polis ekipler çeşitli yerlere gizlenmiş 6 parça halinde toplam 19 kilo 550 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.