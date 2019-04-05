Aksaray'da minik öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Aksaray'da minik öğrenciler yeni açılan hastane bahçesinde fidan dikerek fidan dikmenin ne kadar önemli olduğu mesajını verdi.

Aksaray'da anaokulunda eğitim gören öğrenciler geçtiğimiz aylarda açılan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde fidan dikme programına katıldı. İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan ve öğretmenler eşliğinde hastane bahçesinde bir araya gelen çocuklar, fidanları bir bir toprakla buluşturdu. Öğretmenlerin fidan dikmenin önemini anlattığı etkinlikte öğrenciler, “Ağaç dikmek çok önemli, herkes ağaç diksin” mesajı verdi.

“Gelecek nesillere yeşil bırakmak istiyoruz”

Etkinlikte bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, “Yaklaşık 5 ay önce açtığımız hastanemizin bahçesini yeşillendirmek adına baharın ilk haftalarında anaokulu öğrencilerimizi hastanemize topladık. Hem onlara doğa bilincini kazandırmak, hem de yeşili sevdirmek adına böyle bir organizasyon yaptık. Bugün yaklaşık 90 ağaç diktik. Gelecek nesillere yeşillik bırakmak istiyoruz” dedi.