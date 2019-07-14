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Aksaray'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Kaza, dün saat 23.30 sıralarında merkeze bağlı Elmacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Keser (26) idaresindeki plakasız motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Kazada başlarında kask bulunmayan sürücü Cemil Keser ile arkasında oturan yakını Asım Keser (25) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Asım Keser, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cemil Keser'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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