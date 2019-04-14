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Aksaray'da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Aksaray’da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Aksaray'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Mehmet Gökhan T. (43) idaresindeki 51 HH 801 plakalı motosiklet, Aksaray'a 10 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola derildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken diğer sürücüler tarafından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi,


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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