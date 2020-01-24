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Aksaray'da müstakil evde yangın

Aksaray’da müstakil bir evde sobanın neden olduğu yanın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Aksaray'da müstakil bir evde sobanın neden olduğu yanın, itfaiye tarafından söndürüldü.


Yangın, Ereğli Kapı Mahallesi 1427 Sokak'ta bulunan 38 numaralı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Zamir A. isimli şahsın oturduğu evde kimsenin olmadığı sırada sobadan sıçrayan kıvılcım sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede odayı sararken, dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangında bir oda kullanılmaz hale gelirken, diğer odalarda küçük çapta hasar meydana geldi.

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