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Aksaray'da Narko Timler okul bölgelerinde sıkı denetimde

Aksaray’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Narko Timler, okul bölgelerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Aksaray'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Narko Timler, okul bölgelerinde denetimlerini sıklaştırdı.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri okul önlerinde geniş güvenlik önlemleri alarak denetim ve uygulamalarını sürdürüyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında okul bölgelerinde görev alan Narko Timler, okul bölgesindeki tüm araç ve şahısları sorgudan geçiriyor. Her gün gerçekleştirilen uygulamalara sivil ekipler de katılırken, sivil ekipler bölgedeki şahıs ve araçları takibe alıyor. Gün içerisinde yapılan uygulamalar kapsamında 80 şahıs ile 50 araç kontrol ediliyor.

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