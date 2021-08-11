Aksaray'da narkotik polisinden sokak satıcılarına operasyon: 2 gözaltı

Aksaray'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen narkotik polisi, 2 şüpheliyi gözaltına alırken, bin 3 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. NSM ekipleri, 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araştırma başlattı. Şüphelilerin H.Ç. (46) ve Y.D (36) isimli şahıslar olduğunu belirleyen NSM ekipleri, 15 gün boyunca teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için harekete geçti. Çerdiğin Mahallesi'nde bir otomobili durduran polis ekipleri, araçta bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada bin 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.