Aksaray'da obezite destek toplantısı yapıldı

Aksaray'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Obezite Destek' toplantısı gerçekleşti.

Obezite ve Metabolik Cerrahi ameliyatı olmuş veya olacak vatandaşlarımızın katıldığı konferansta; ameliyat süreci, beslenme, ameliyat sonrası gibi konularda bilgiler verildi.

Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Özkan'ın obezite ve alınması gereken önlemler hakkında bilgiler vererek, “Türkiye ve dünyada bütün önlemlere rağmen obezite giderek tırmanıyor. Türkiye'de şu anda her 3 kişiden birisi fazla kilolu ya da obez grubunda yer alıyor. Obezite cerrahisine ihtiyaç duyan hasta sayısı giderek artmaktadır” dedi.

Obezite ameliyatının uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğinin altını çizen Dr. Namık Özkan, aksi taktirde hastalarda bazı komplikasyonların ortaya çıkabileceğini söyledi. Ameliyat öncesi, sonrası ve beslenme konularında bilgi veren Prof. Dr. Namık Özkan, konferans sonunda soru cevap kısmında vatandaşlarımızın sorularını yanıtladı. Ameliyat olan vatandaşların yaşadıkları süreci ve hayatlarının nasıl değiştiğini anlattı.