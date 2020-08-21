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Aksaray'da odunluk yangını paniğe neden oldu

Aksaray’da müstakil evin bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Aksaray'da müstakil evin bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.


Yangın, Pınar Mahallesi 4022 Sokak'ta bulunan yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evin bahçesinde bulunan odunlukta evde kimsenin olmadığı sırada yangın başladı. Mahalle sakinlerinin yangını fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlattı.

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