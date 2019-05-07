Aksaray'da öğrencilerden resim sergisi

Aksaray'da öğrencilerin bir yıllık el emeği göz nuru resim çalışmaları düzenlenen yıl sonu sergisinde görücüye çıktı.

Aksaray Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri tarafından 1 yıl boyunca yapılan çalışmalarla oluşturulan resimler, yıl sonu sergisinde görücüye çıkartıldı. Bir alışveriş merkezinde açılan sergide öğrencilerin yaptığı onlarca eser beğeniye sunulurken, serginin açılışına katılan Vali Ali Mantı emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Sergide bulunan okul müdürü Tülin İpek Çetin, resim öğretmenleri Badel Özmen ve Sema Eliaçık resimler ve çalışmalar hakkında Vali Mantı'ya bilgi aktarırken, Vali Mantı resimleri yakından inceledi. Okul Müdürü Tülin İpek Çetin, sergide satışa sunulan resimlerden elde edilen gelirlerin okul için kullanılacağını söyledi. Resim sergisinin açılışında müzik öğretmeni Işıl Köksal ve öğrenciler tarafından mini konser verilirken, öğretmen Hülya Candan Demir ise sergide vatandaşlara bilgiler aktardı.