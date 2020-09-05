İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da öğrencilere terör örgütü bilgilendirmesi

Aksaray’da, üniversiteye kurulan stantla öğrencileri terör örgütlerine yönelik bilgilendirdi.

Aksaray'da, üniversiteye kurulan stantla öğrencileri terör örgütlerine yönelik bilgilendirdi.


Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Aksaray Üniversitesi'nde (ASÜ) kurdukları stant ile öğrencileri terör örgütlerine yönelik bilgilendirerek broşürler dağıttı. TEM Şubesinden yapılan açıklamada, “Aksaray Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü olarak, 2020-2021 Yılı Eğitim-Öğretim döneminde, Aksaray Üniversitesini kazanan ve üniversiteye gelerek kayıt yaptıracak olan öğrencilerimizi terör örgütleri ve örgütlerle iltisaklı gruplar hakkında bilgilendirmek, bu konuda öğrencilerimizle diyalog içerisinde olmayı sağlamak amacıyla kurduğumuz stant ile öğrencilerimize defter, kalem ve bilgilendirici broşürler hediye edilmiştir. Terör örgütlerinin üniversitemizde faaliyet yürütmelerini engellemeye/deşifre etmeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.