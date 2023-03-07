Aksaray'da okul çevresi polis ekiplerince denetleniyor

Aksaray'da öğrencilerin huzur ve güvenle eğitim görebilmeleri amacıyla okul bölgesinde görev alan polis ekipleri, okullarla birlikte bölgede bulunan tüm işletmeleri bir bir denetliyor.

Eğitim öğretim göre öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim almalarını sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Çocuk Şubesi ekipleri, okulların yanı sıra okul bölgelerinde de geniş çaplı denetim ve kontroller yapıyor. Okul denetimlerinin ardından okulların bölgesinde bulunan işletmelere yönelik de denetim yapan polis ekipleri; tekel bayi, bakkal, kafe, oyun salonu ve park bahçe gibi iş yelerini denetliyor. Denetimlerde öğrencilere sigara satılmaması, oyun ve internet kafelerde öğrencilerin uzun süre geçirmemesi, öğrencilerin okul saatlerinde kafelerde bulunmaması gibi işletmelere uyarılarda bulunan polis ekipleri öğrencileri de sorgulayarak kontrolden geçiriyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, “Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulamalarımız kararlılıkla devam edecektir” denildi.