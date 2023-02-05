Aksaray'da okullar tatil edildi

Aksaray'da kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretimde 1 gün ara verildi.

Aksaray'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte şehir merkezinde kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının ardından kar yağışı başlarken, Milli Eğitim Müdürlüğü 15 günlük yarıyıl tatilinin ardından yarın açılması beklenen okulların 1 gün daha tatil edildiğini duyurdu. Öte yandan Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü gece yarısından sonra Aksaray'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceğinin tahmin edildiğini duyurdu. Aksaray'ın 5 günlük hava tahmini yapan Meteoroloji bugün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının belli aralıklarla Salı gününe kadar devam edeceğini belirtti. Salı günü ise hava sıcaklıklarının sıfırın altında 11 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü itibariyle Aksaray'da yağışsız bir hava beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nden üniversite eğitimi için Aksaray'a gelen Mehmet Ali Günay (21), “Ben Akdeniz'den buraya üniversite okumaya geldim. Yani dedik ki her halde kış gelmeden bitti. Ama kış yeniden başladı. Çok şükürler olsun. Kar iyi yağıyor, 2 gündür donuyoruz. Bugünlerimize şükür olsun. Çiftçilerimize bereket olsun inşallah, Allah'a şükür olsun” dedi.

Motosikletli kurye Emircan Özata (19) ise “Geçen sene büyük bir kış yaşamıştık. Bu sene de o kadar büyük kış yaşayacağımızı düşünmemiştim. İşimizden dolayı biraz kötü yol şartlarından sıkıntı çekebiliyoruz ama yine de Rabbime şükürler olsun. Ne kadar kar da olsa ne kadar kışta olsa Rabbime şükürler olsun” diye konuştu.