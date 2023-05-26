Aksaray'da ölen hemşire soruşturmasında doktor ve hastane müdürü gözaltına alındı

Aksaray'da 2 gün önce doktor arkadaşının yaşadığı rezidansın 7. katından atlayarak hayatını kaybeden hemşirenin soruşturmasında doktor arkadaşı ve hastane müdürü gözaltına alındı. Özel hastaneye operasyon düzenleyen polis ekipleri, bilgisayar ve bazı belgelere el koydu.

Olay, 24 Mayıs tarihinde sabahın erken saatlerinde Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Yıldırım Rezidansta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehirde sağlık hizmeti veren Özel İnova Hastanesi yeni doğan yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire Saliha Tuncel (25), iddiaya göre erkek arkadaşı olan ve yine aynı hastanede görev yapan Uzman Doktor H.İ.A.'nın (43) Yıldırım Rezidansın 7. katındaki dairesinin balkonundan kendini aşağıya attı. Genç hemşire rezidansın 1. katındaki balkona düştü. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içindeki genç hemşireye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri Saliha Tuncel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri doktor ve çevredeki vatandaşların ifadelerine başvururken, genç hemşirenin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Doktor ve hastane müdürü gözaltına alındı

Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri İnova Hastanesi Müdürü Çiğdem Ö. ve genç hemşirenin erkek arkadaşı H.İ.A.'yı evlerine düzenlediği operasyonla genç hemşireyi intihara teşvik iddiasıyla gözaltına aldı. Gözaltına alınan doktor ve hastane müdürü sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken emniyetteki sorguları halen sürüyor.

“Kızımı öldürdüler, bu kadın cinayeti”

Morg önünde basın mensuplarına olayı anlatan baba Salim Tuncel, “Benim kızımın evinin yatak odasına kadar giriyorlar. Orada ne oldu bilmiyorum. Sonra hastaneye gitmişler, hastanede benim kızımın artık nasıl bir resimlerini gösterdilerse İbrahim bey ile resimlerini bütün hastaneye ifşa etmişler. Zaten o günde çıkışını almış, istifa etmiş. En son İbrahim bey ile görüşmek için evine gitmiş. Evde ne oluyor ne bitiyor bu konuda hiçbir malumatımız yok. Çocuğum aklı başında bir çocuk. Herkes tanır çocuğumu. Kendini atacak bir yapıda çocuk değil. 7. kattan hangi cesaretle kim atlar? Bana göre baba olarak bu kadın cinayeti. Koskoca insanlar 25 yaşındaki kız ile mi uğraşıyorlar? Hastanede resimleri neden ifşa ediliyor. Evine neden haneye tecavüz yapılıyor. Çiğdem, Türkcan ve hastane başhekimi benim kızımın evine gelmişler. Benim kız da korkusundan arkadaşına anlatıyor. O da polise git demiş ama kızım, ‘sabah istifa edeceğim gerek yok' demiş. Hastaneye bir varıyor ki kızımın bütün resimlerini ifşa ediyorlar. Artık nasıl bir resim ben de bilmiyorum” dedi.

Aksaray Adliyesine gelen baba Salim Tuncel burada da olayı devletin takip ettiğini belirterek, “Devletimiz takip ediyor. Kızımı öldürdüler, bu kadın cinayeti. Bu kadar özetleyeceğim. Herkes parasına puluna güvendi ve çocuğumu harcadı. En son Salı günü görüştük. Hatta Pazar günü geçim nedeniyle eve gelecekti kızımla gezmeyi düşünüyordum” diye konuştu.

Baba Tuncel sosyal medyadan yalvardı

Baba Tuncel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise, “Ben kadın cinayeti kurbanı Saliha Tuncel'in babasıyım. Adalet için bana yardım edin, Aksaray İnova Hastanesinde kızıma kumpas kurup katlettiler. Herkese sesleniyorum. Tüm Türkiye kızımın adaleti için kızımın katillerini bulun. Size yalvarıyorum. Kızımın adaleti için kadın cinayetine dur diyelim. Katiller elini kolunu sallayarak ve ben zenginim dilerek gezmesin” paylaşımında bulundu.