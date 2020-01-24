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Aksaray'da OSB ocak ayı toplantısını gerçekleştirdi

Aksaray’da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Aksaray'da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.


Vali Ali Mantı Başkanlığında düzenlenen Ocak ayı yönetim kurulu toplantısı, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Belediye Başkanı Evren Dinçer, İşadamları İmdat Altuntaş, Ramazan Okutan, Seyfettin Karagöz ve OSB Müdürü Ayhan Ermiş'in katılımı ile gerçekleştirildi. Yatırımcılar ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda alınan kararların Aksaray'a hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

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