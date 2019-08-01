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Aksaray'da OSB-Üniversite işbirliği protokolü imzalandı

Aksaray Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü ile Aksaray Üniversitesi (ASÜ) arasında işbirliği protokolü Aksaray Valisi OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Mantı ile Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Yusuf Şahin tarafından imzalandı.


Valilik makamında gerçekleşen işbirliği protokolü imza töreninde protokolün hayırlı olmasını dileyen Vali Ali Mantı, OSB'de faaliyet gösteren firmaların kendi imkanları içerisinde gerçekleştiremediği bazı test ve analizlerini bundan sonra Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezine yaptırabileceklerini belirtti. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ile birlikte hazırlanan işbirliği protokolünü imzalayan Vali Ali Mantı yatırımcılara önemli kolaylıklar sağlayacak protokolün hayırlı olmasını temenni etti. Rektör Yusuf Şahin ise işbirliğinin gelişerek devam edeceğini kaydetti.

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