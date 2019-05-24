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Aksaray'da OSB yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Aksaray’da OSB yönetim kurulu toplantısı Vali ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Mantı Başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Aksaray'da OSB yönetim kurulu toplantısı Vali ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Mantı Başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.


Toplantıya Belediye Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evren Dinçer, Yönetim Kurulu Üyeleri İmdat Altuntaş, Ramazan Okutan, Seyfettin Karagöz katıldı. OSB'nin genel sorun ve ihtiyaçlarının görüşüldüğü toplantıda yatırımcılardan gelen talepler değerlendirildi. Toplantıda bölgenin son durumu hakkında sunum yapıldı. OSB Bölge Müdür Vekili Ayhan Ermiş Aksaray OSB'nin son durumu hakkında Vali Ali Mantı ve müteşebbis heyete bilgi verdi.

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