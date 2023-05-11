Aksaray'da oto hırsızlığına karışan 2 kişi tutuklandı

Aksaray'da otomobil hırsızlığına karıştıkları belirlenen ve polisin operasyonuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Olay, Nakkaş Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalleden bir otomobilin çalınmasının ardından olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmalarda 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. H.I. (41), M.K. (41) ve S.S. (56) isimli şüphelilerin peşine düşen ekipler, şahısların kaldığı Pınar Mahallesindeki ikamete operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden H.I. ve M.K. tutuklanarak cezaevine kondu. S.S. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.