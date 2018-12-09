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Aksaray'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.


Kaza, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı Piri Mehmet Çarşı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ş. (38) idaresindeki otomobil, Oğuzhan Yumuşak (17) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan E.Ç. (15) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince yaralı çocuklar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Oğuzhan Yumuşak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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