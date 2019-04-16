Aksaray'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sultanhanı ilçesi Zafer Mahallesinde bulunan otobüs terminali karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nail K. (32) idaresindeki 68 HT 555 plakalı otomobil, kavşakta Bayram D. (18) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüyü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Nail K. ise ifadesi alınmak üzere Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.