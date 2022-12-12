Aksaray'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Nevşehir karayolu Ağzıkarahan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Manisa'ya giden Hazım K. (52) idaresindeki 50 ACM 170 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeritteki Çanakkale'den Nevşehir'e yolcu taşıyan Deniz Ü. yönetimindeki 19 KK 704 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan oğlu Rıdvan K. (20) yaralanırken, otobüste bulunan yolcu ve personel kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı baba oğul ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Rıdvan K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Rıdvan K.'nın Manisa ilinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.