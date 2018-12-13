Aksaray'da otomobil minibüse çarptı: 1 yaralı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskil ilçesinde Dursun K. (75) idaresindeki 68 LD 886 plakalı otomobil, Hastane Caddesinde aynı istikamete seyreden Hacı Mulla A. (53) yönetimindeki 68 BG 529 plakalı servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü Dursun K. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.