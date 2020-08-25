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Aksaray'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Aksaray’da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dünyamin Ç. (46) idaresindeki yabancı plakalı Ford marka otomobil, Mehmet S. (18) yönetimindeki 68 AAF 848 plakalı Mondial marka motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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