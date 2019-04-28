Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 4 ağır yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Taklalar atan araçtaki 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine giden Barış Ş. (24) idaresindeki 68 DN 564 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Taklalar atan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Musa Ş. (25), Remzi D. (73) ve Zahide D. (45) yaralandı. 112 Acil yardım ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.