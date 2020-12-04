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Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Aksaray’da kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray - Konya Karayolunun 17. kilometre Yapılcan köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Duran M. (42) idaresindeki 38 LP 242 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düşerek takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Ekrem M. (57), Zeynep M. (56), Döne M. (47) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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