İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da otomobil şarampole düştü: 2 yaralı

Aksaray’da otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Z.Ö. (56) idaresindeki 68 HE 800 plakalı otomobil, Sultanhanı ilçesi girişinde yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen karayoluna girerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan D.Ö. (57) ve R.Ö. (73) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.