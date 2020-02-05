Aksaray'da otomobil şarampole takla attı: 2 yaralı

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Aksaray-Konya kara yolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Hamza D. (47) idaresindeki 42 BF 427 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Hacı Ömer D. (49) yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 acil yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.