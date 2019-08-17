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Aksaray'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Aksaray’da otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Aksaray'da otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.


Kaza, Aksaray - Konya Karayolu 65'inci kilometresi Bozcamahmut Yaylası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine giden Tülay Asma Gedik (31) idaresindeki 33 BBN 92 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı. Bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken eşi Serhat Gedik (32) ve kızları Pınar Gedik (2) yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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