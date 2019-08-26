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Aksaray'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray’da şarampole devrilen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da şarampole devrilen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Kaza, sabah erken saatlerde Aksaray-Konya karayolu Eşmekaya beldesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Mustafa A. (55) idaresindeki 44 LF 550 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Gazel A. (52) ve Merve Dilan A. (26) yaralanırken, Ahmet Enes Aslan (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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