İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Aksaray’da sollama yaptığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole devrildi.

Aksaray'da sollama yaptığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray - Adana Karayolunun 8. kilometresi Adana istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Mersin'in Silifke İlçesine seyreden Nuran M. (67) idaresindeki 34 P 2097 plakalı otomobil, önünde seyreden kamyonu sollayama çıktığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Erhan M. (76) yaralandı. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı karı koca 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.